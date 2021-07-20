توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن نطاق مدينة العلمين الجديدة

كتب- أسامة علي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزراء الداخلية والكهرباء والأوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والطيران المدني.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الاسكندرية وحتي مدينة السلوم غرباً، وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جارٍ العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة، وفي مقدمة تلك المشروعات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

كما يضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولي، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الي محافظة مطروح، ومن ضمن المشروعات الاساسية ايضاً لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة ٥٠ الف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الابراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنلوجيا والاكاديمية البحرية للعلوم والممشي السياحي على الكورنيش بطول ١٤ كم والمنطقة المركزية، وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي ٢ مليون نسمة.

كما اطلع الرئيس في هذا السياق علي تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي ومحاور الربط ما بين تلك المشروعات وكذلك مع سائر محافظات الجمهورية بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولى الساحلي وطريق وادي النطرون العلمين

وقد وجه الرئيس، أن تتم عملية تطوير تلك المحاور والطرق بمراعاة اكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وانشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنيين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلاً نظراً للتنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة، ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة علي مستوي الجمهورية.

و أضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع كذلك علي عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظة الاسكندرية خاصة تلك المتعلقة بتطوير استغلال الاراضي، وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بحوكمة وتحديد جهة ولاية الأراضي جنوب منطقة المنتزة للحفاظ عليها من اي تعديات، كما تابع السيد الرئيس كذلك الموقف التنفيذي الخاص بتطوير وتحديث المناطق والتجمعات على ترعة النوبارية فضلاً عن تبطينها ورفع كفائتها.

كما تابع الرئيس كذلك سير العمل ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات القومية علي مستوي الجمهورية في نطاق اختصاص القادة والوزراء من الحضور، مشددا علي الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ وفق ارقي المعايير والجودة الانشائية.