غنائية وفنية ورياضية.. فضائيات "المتحدة" تستعد لعيد الأضحى بسهرات خاصة

كتب- مينا غالي:

تستعد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعيد الأضحى المبارك عبر شاشاتها المختلفة بسهرات خاصة، حيث تقيم برامجها الكبرى على مختلف القنوات احتفاليات بمشاركة فنانين.. يستعرضها "مصراوي" على النحو التالي:

قناة cbc

يحل أبطال فيلم "موسى"، ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 21 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار والمخرج بيتر ميمي عن كواليس الفيلم، وأبرز المواقف التي جمعتهم خلف الكاميرا، لا سيما الطريفة والغريبة.

كما يتحدث كريم عن علاقته بوالده الراحل، والفيديوهات الطريفة التي ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الفنان سليمان عيد.

تشهد الحلقة أيضًا عددًا من الألعاب الطريفة، ويؤدي الثلاثي عددا من الأغنيات، أبرزها "كابوريا" للفنان الراحل أحمد زكي.

يأتي هذا فيما يحل الفنان أحمد حاتم، ضيفا على برنامج "معكم" لمنى الشاذلي على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الخميس 22 يوليو.

يتحدث "حاتم" خلال اللقاء عن تفاصيل مشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة، الذي حطم رقما قياسيا مسجلا باسم منتخب السباحة الإنجليزي، ليقتحم موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كما يحل جميع أفراد المنتخب ضيوفا في الاستوديو للحديث عن التجربة ككل، وفى جزء من الحلقة ينقسم اللاعبين إلى فريقين للتنافس في ألعاب ترفيهية وتمثيل وسط ضحكات من أعضاء الفريقين.

أيضًا تحل ضيفة خلال الحلقة، الزهراء حلمي، أول فتاة تتلو القرآن في افتتاح فاعلية رسمية، حيث لفتت الأنظار مؤخرا خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تتحدث الزهراء عن مسيرتها مع القرآن، وتفاصيل مشاركتها في المؤتمر، ودعم أسرتها المستمر لها حتى الآن، فضلا عن تواجد جدتها داخل الاستوديو وتوجيهها رسالة لحفيدتها خلال اللقاء.

قناة on

تقدم الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، ليلة غنائية خاصة، يوم الثلاثاء المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستضيف البرنامج المذاع في تمام الساعة التاسعة مساء، أجمل الأصوات النجمات نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم حيث تقدم كل منهما باقة من أجمل الأغنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

يذاع "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON"" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

قناة dmc

في سهرة خاصة لأول أيام عيد الأضحى المبارك، يحل الفنان خالد النبوي ضيفا على برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، في تمام الساعة 11 مساء.

يتحدث "النبوي" خلال اللقاء عن أعماله الدرامية والسينمائية، ورأيه في التطورات التي شهدتها الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، فضلا عن حديثه عن نجله الممثل الصاعد نور النبوي، وكواليس دخوله المجال الفني، ورأيه في موهبته وكيفية دعمه له.

يبث اللقاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 20 يوليو، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة dmc.