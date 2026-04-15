استضافت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، فعاليات اللقاء التأسيسي لفرقة ماسبيرو المسرحية، الذي شهد نقاشًا موسعًا حول واقع وتحديات المسرح المصري وآفاق تطوره في مختلف قطاعاته: الحكومي والخاص والمستقل.

نخبة من الفنانين ترسم ملامح المسرح في لقاء تأسيس فريق ماسبيرو المسرحي

عُقد اللقاء الفكري على خشبة مسرح ماسبيرو، بحضور نخبة من نجوم الفن والثقافة، إلى جانب كبار المخرجين والكتاب والنقاد، حيث تبادل المشاركون الرؤى والأفكار حول مستقبل المسرح ودوره في تشكيل الوعي الثقافي.

ورحب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام المخرج مجدي لاشين، ورئيس قناة نايل سينما والمشرف على فرقة ماسبيرو المسرحية السيناريست سيد فؤاد، بضيوف اللقاء، فيما تولت الإعلامية رباب الشريف تقديم الحفل.

وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا لعدد من رموز المسرح والفن، من بينهم الفنانة القديرة سهير المرشدي، والمخرج خالد جلال عضو مجلس الشيوخ، والكاتب عبد الرحيم كمال مساعد وزير الثقافة، والفنان خالد الصاوي، والفنان أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، والفنان سامح الصريطي، والمنتج هشام سليمان، والفنان صبري فواز، والفنان محسن محيي الدين، والفنان محسن منصور، والناقد محمد الروبي، والفنان محمد رضوان، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان أحمد فتحي، إلى جانب الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، ومهندس الديكور حازم شبل، والمخرجة عبير علي، والمخرجة عزة الحسيني مؤسسة تيار المسرح المستقل، وعدد من المخرجين من بينهم محمد عمر، ومحمد زكي، ورضا حسنين، ومحمد فوزي.

وفي ختام اللقاء، أكد الكاتب أحمد المسلماني أن الأوراق والمداخلات التي طُرحت خلال الفعالية سيتم جمعها وتحريرها تمهيدًا لنشرها ضمن سلسلة "كتاب ماسبيرو" تحت عنوان: "مستقبل المسرح في مصر".

المسلماني : قدمت تصوراً شاملاً للتطوير في إطار رؤية عودة ماسبيرو

بالتعاون مع روسيا اليوم..ماسبيرو يستعد لإطلاق برنامج لفتح تواصل الجمهور مع رواد الفضاء

سفير اليابان يزور ستديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالتعاون في تأسيس المتحف الكبير