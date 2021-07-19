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البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

12:39 م الإثنين 19 يوليه 2021
البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال برقية تهنئة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا الغالي.

البابا تواضروس الدكتور مصطفى مدبولي عيد الأضحى رئيس الوزراء

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