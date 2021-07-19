هل يجوز الاحتفاظ بعداد الكهرباء عند هدم وإعادة البناء..مصدر يجيب

كتب-محمد صلاح:

يعتقد الكثير من المواطنين أنه عند هدم الأبنية و المنشآت السكنية أو التجارية يمكن الأحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عند إعادة البناء ، وهى معلومة خاطئة و غير صحيحة وهذا ما حرص "مصراوى" على توضيحه ..

وفقا لمصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، فإنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها و تقديم الأوراق المطلوبة ....

وأشار المصدر فى تصريحات لمصىراوى ، أنه حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار " لذلك ينصح المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار و عمل الإجراءات المطلوبة

الإجراءات بالنسبة للعداد :-

أولا :- طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء ..

١ - يتقدم العميل للهندسة بطلب رفع العداد أو العدادات المركبة وتصفيتها ..

٢ -يتم سداد كافة المديونيات المستحقةعلي تلك الإشتراكات وسداد الرسوم المستحقة ...

٣ - تتم المعاينة علي الطبيعة لوصف العقار ومساحته وحدوده قبل الهدم ..

٤ - يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية إن وجد ..

٥ - يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخري بعد الإنتهاء من إعادة البناء ...

٦ - يتم المعاينة مرة أخري للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة والأدوار قبل الهدم وهنا يفرق أمرين :-

أ • العميل أعاد البناء علي نفس الحدود ونفس المساحة وقام بتعلية أدوار مستحدثة قبل الهدم في هذه الحالة يتم سداد قيمة ك.ف.أ عن الأدوار التي تم تعليتها ..،وفي حالة طلب تركيب عدادات لها يستوفي كافة المستندات المطلوبة طبقاً للتعليمات ...

ب • العميل أعاد البناء ولكن بزيادة المساحة الأفقية (مساحة المنزل قبل الهدم) في هذه الحالة يطلب منه موافقة الوحدة المحلية علي الحدود والمساحة الجديدة ...

٧ - المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء هي ستة أشهر ...

٨ - في حالة تجاوز العميل هذه المدة القانونية يتم إضافة العداد أو العدادات للمخازن ....​