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الجيزة: إزالة أكبر شوادر بيع الأضاحي في الهرم

10:49 م الأحد 18 يوليه 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حي الهرم بالجيزة، إزالة أكبر شوادر لييع الأضاحي بالعنوان 101 ط بقطاع هضبة الأهرام، لافتًا إلى أنه تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد الحي، أنه جاري الاستكمال بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

يأتي ذلك في في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحظر اقامة شوادر بيع الأضاحي بالطرق العامة والشوارع والتعامل الحازم نحو إزالة الشوادر المخالف وتوقيع الغرامات اللازمة حيال المخالف.

شوادر لييع الأضاحي الأضاحي هضبة الأهرام أحمد راشد عيد الأضحى

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