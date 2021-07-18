الجيزة: إزالة أكبر شوادر بيع الأضاحي في الهرم

المصريون في أمريكا ينظمون وقفة احتجاجية أمام البعثة الإثيوبية بنيويورك

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حي الهرم بالجيزة، إزالة أكبر شوادر لييع الأضاحي بالعنوان 101 ط بقطاع هضبة الأهرام، لافتًا إلى أنه تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد الحي، أنه جاري الاستكمال بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

يأتي ذلك في في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحظر اقامة شوادر بيع الأضاحي بالطرق العامة والشوارع والتعامل الحازم نحو إزالة الشوادر المخالف وتوقيع الغرامات اللازمة حيال المخالف.