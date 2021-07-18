يوم التروية| لماذا سمي بهذا الاسم.. وما الأعمال المستحبة فيه؟

كتب- أسامة علي:

يعرف اليوم الثامن من شهر ذي الحِجّة بيوم التروية، وسُميَ بهذا الاسم لأن الحجيج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ قال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 467): "وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى" اهـ.

كما قيل إنه سمي بهذا الاسم أيضًا لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل- عليهما السلام- قال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية": "وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم- صلى الله عليه وآله وسلم- رأى ليلة الثامن كأن قائلا يقول له: "إن الله- تعالى- يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمن الله هذا، أم من الشيطان؟ فمن ذلك سمي يوم التروية".

يتوجّه فيه حُجّاج بيت الله الحرام إلى مِنى، حيث يُحرِم الحاجّ المتمتّع إحراماً جديداً، أمّا المُفرد والقارن فهما على إحرامهما الأوّل.

أعمال مُستحبة في يوم التروية:

- الاغتسال ولبس ملابس الإحرام.

- ينوي أداء مناسك الحج ويهل بالحج قائلا: "لبيك حجا".

- يتجه إلى منى، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، مع القصر ما عدا المغرب والفجر.

- يبيت في منى حتى طلوع شمس يوم عرفة، وإن ذهب إلى عرفة ولم يبت في منى، فلا شيء عليه.