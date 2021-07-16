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طه النعماني قارئا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

11:58 ص الجمعة 16 يوليه 2021
طه النعماني قارئا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، والتي تدور حول "الحقوق والواجبات في حجة الوداع"، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات له، الجمعة، إنه سيخصص جزء من خطبة الجمعة للحديث عن مشروع "حياة كريمة" كحق إنساني.

ويتلو قرآن الجمعة، القارء الشيخ طه النعماني، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم الجمعة، هو الحقوق والحرمات في خطبة الوداع، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 8 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1536) مسجدا، منها (1414) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و(122) مسجدًا صيانة وترميمًا.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي

محمد مختار جمعة علي المصيلحي مسجد عمرو بن العاص وزير الأوقاف وزير التموين

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وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

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