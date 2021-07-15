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وزيرتا البيئة والتضامن تشيدان بوحدات التدريب المتنقلة بالقوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب

03:25 م الخميس 15 يوليه 2021
وزيرتا البيئة والتضامن تشيدان بوحدات التدريب المتنقلة بالقوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب

ياسمين فؤاد ومحمد سعفان

كتب- محمد نصار:

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، وحدات التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، وذلك على هامش زيارتهم لمقر وزارة القوى العاملة لتوقيع بروتوكول تعاون لفعيل أسس التعاون بين الوزارات لدمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات.

واستعرض وزير القوى العاملة مراحل تطوير تلك الوحدات والتي يبلغ عددها 27 وحدة في مختلف المحافظات، تعمل على تدريب الشباب في القرى والنجوع على 3 مهن هى: التفصيل والخياطة، والسباكة، والكهرباء، وتصل هذه الوحدات إلى الشباب بمحل إقامتهم لتحقيق أقصى استفادة والوصول لأكبر عدد منهم.

وأشادت الوزيرتان، بفكرة الوحدات المتنقلة وجهود الوزارة في مجال التدريب ورفع كفاءة مستوى الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة.

وقالت القباج، إن وزارة التضامن على أتم الاستعداد للتعاون في توفير "شنط المعدات" لكافة المتدربين في الوحدات المتنقلة حتى يتمكنوا من بدء مشروع خاص بهم وتحقيق نتيجة مثمرة للتدريب.

محمد سعفان ياسمين فؤاد وزير القوى العاملة وزيرة البيئة فرص عمل الشباب

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