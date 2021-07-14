Masrawy logo white

لمناقشة الخطة الاستثمارية.. بدء انعقاد المجلس التنفيذي بمحافظة الجيزة

03:43 م الأربعاء 14 يوليه 2021
لمناقشة الخطة الاستثمارية.. بدء انعقاد المجلس التنفيذي بمحافظة الجيزة

المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد

كتب- يوسف عفيفي:

انعقد اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمناقشة استعدادات الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومناقشة المشروعات المقرر تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

كما يناقش المجلس، الوقوف على الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية للمواطنين ونسب الرد على شكاوي المواطنين والاستجابة لهم.

شهد الاجتماع حضور، إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء وممثلي قطاعات المياه والصرف والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات.

FB_IMG_1626260169797

محافظة الجيزة عيد الأضحى الاستثمار الغاز الطبيعي إبراهيم الشهابي هند عبد الحليم أحمد راشد

الخبر التالى:

"تعليم القاهرة": الحاصلون على مجموع 266 درجة يحق لهم التقديم في أي مدرسة

كورونا.. لحظة بلحظة

108

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

234

متعافون اليوم

283320

إجمالي الإصابات

16412

إجمالي الوفيات

219525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا