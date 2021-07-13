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"نقل النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث ربط مدينة الصف بالدائري الإقليمي

08:21 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
"نقل النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث ربط مدينة الصف بالدائري الإقليمي

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن مشكلات في دوائرهم.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد بحضور أعضاء اللجنة ومسئولين من وزارة النقل.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبين أحمد سعد نويصر، وأسماء سعد الجمال، بشأن حاجة مدينة الصف بمحافظة الجيزة إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي مصر/ أسيوط الشرقي لخدمة أهالي المدينة وتوابعها.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة النائب وحيد قرقر والنائب أحمد سعد نويصر والنائبة أسماء الجمال لمعاينة المدخل والمخرج الخاص بمدينة الصف، ومدى إمكانية ربط الطريق الشرقي بالغربي.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن وجود العديد من المشكلات بطريق الكريمات، مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث على هذا الطريق، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي من قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى محافظة البحيرة وخاصة على الطريق الإقليمي.

مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات مدينة الصف الدائري الإقليمي

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