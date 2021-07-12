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الحقوق والحرمات في خطبة الوداع.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة

03:21 م الإثنين 12 يوليه 2021
الحقوق والحرمات في خطبة الوداع.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو الحقوق والحرمات في خطبة الوداع، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وجاء نص موضوع الخطبة كما يلي:​

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وزارة الأوقاف خطبة الجمعة خطبة الجمعة المقبلة

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