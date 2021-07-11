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وزير التعليم العالي في حفل تأبين الجنزوري: شخصية فريدة

10:26 م الأحد 11 يوليه 2021
وزير التعليم العالي في حفل تأبين الجنزوري: شخصية فريدة

الدكتور خالد عبدالغفار

القاهرة - أ ش أ:

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، مساء اليوم الأحد، في حفل تأبين الراحل الدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء مصر الأسبق، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر المعهد القومي للتخطيط.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار - في تصريح اليوم- أن الدكتور كمال الجنزوري يعد من رجال مصر المخلصين حيث امتلك خبرات عديدة مكنته من خدمة وطنه في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن شخصيته الفريدة كانت مثالاً يُحتذى به من قبل أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الفقيد رحل عن عالمنا بجسده فقط لكن أعماله وجهوده الثمينة ستظل باقية طوال تاريخ مصر.

وأشار الوزير إلى أن الدكتور الجنزوري يشهد له الجميع بالكفاءة وحُسن الخُلق والخبرات التي ساهمت في توليه العديد من المناصب القيادية وساهم في نهضة وتقدم مصر خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، مطالبًا الشباب بأن يتخذوا من الجنزوري قدوة لهم.

وأضاف عبدالغفار أنه يعتبر الراحل الدكتور كمال الجنزوري أحد الشخصيات التي سيظل علمها وتراثها وأثرها باقٍ مع الزمن، مشددا على أن علمه الغزير وخبراته الطويلة التي اكتسبها طوال حياته سخرها لخدمة مصر وتقدمها.

هذا المحتوى من

Asha
خالد عبدالغفار كمال الجنزوري حفل تأبين الجنزوري وزارة التعليم العالي مجلس النواب

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