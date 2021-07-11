حماة الوطن يتبرأ من منشور منسوب له يدعو المواطنين للاحتشاد بسبب سد النهضة

كتب- مصراوي:

حذر حزب حماة الوطن من وجود صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تستغل اسم الحزب لنشر أخبار مزيفة ومفبركة من شأنها إثارة الفتن وزعزعة واستقرار المشهد السياسي والتناغم الحزبي في مصر.

وأكد الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، على أن المصدر الوحيد للبيانات التي يصدرها الحزب هي الصفحة الرسمية الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (اضغط هنا).

وأشار حماة الوطن، إلى أنه يخلي مسئوليته من أي بيان أو خبر ينشر عنه أو من قياداته يصدر من خارج الصفحة الرسمية للحزب.

وأضاف: أي بيانات كاذبة تصدر باسم الحزب سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يأتي ذلك ردا على تداول منشور منسوب للحزب يدعو فيه المواطنين للاحتشاد يوم 15 يوليو الجاري في استاد القاهرة الدولي من أجل تفويض الرئيس السيسي والتأكيد على دعمه في قضية سد النهضة الإثيوبي.

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