وزيرا الري المصري والسوداني يزوران "جهاز مستقبل مصر "

زار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عصمت قرشي عبدالله، وزير الزراعة والري السوداني، "جهاز مستقبل مصر"، حيث كان في استقبالهما الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بمقر الجهاز بمحور الضبعة.

تستهدف الزيارة الاطلاع على جهود جهاز مستقبل مصر في تنفيذ مشروعات استراتيجية رائدة في استصلاح الأراضي وربطها بالصناعات الغذائية الحديثة، وبحث آفاق التعاون المستقبلي مع الجانب السوداني في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور بهاء الغنام، بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسودان في كافة المجالات، مُرحبًا بزيارة الوزير السوداني لدراسة تنفيذ مشروعات تنموية بدولة السودان، وإعداد خطة متكاملة للمشروعات المقترحة، وتنظيم ورش عمل مشتركة لإجراء الدراسات السوقية اللازمة.

وأعرب الدكتور سويلم، عن سعادته بلقاء الدكتور بهاء الغنام، وحرصه على تفقد المشروع بصحبة وزير الزراعة والري بجمهورية السودان الشقيقة، والذي يعبر عن العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشاد الوزيران المصري والسوداني، بالجهود المتميزة لجهاز مستقبل مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الصناعات الزراعية ومنظومة التخزين الحديثة، بما يعكس رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الإنتاج القومي.

كما أشاد الدكتور سويلم، بالإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية من خلال تنفيذ محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 7.50 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى ما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر.

وبدأت الزيارة بعرض فيديو تعريفي ركز على جهود جهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي بمواقع مختلفة بالجمهورية بما يعلى من قيمة وحدة المياه باستخدام وسائل الري الحديثة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة عبر ربط هذه المشروعات بمشروعات التصنيع الزراعي والغذائي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إلى جانب مشروعات التخزين اللوجيستي.

وأعقب ذلك جولة ميدانية شملت مشروع الدلتا الجديدة، حيث اطلع الوزيران، على مشروعات زراعة القمح والبطاطس والفواكه، واستمعا إلى عرض تفصيلي حول اعتماد جهاز مستقبل مصر على أحدث النظم والتقنيات الزراعية المتقدمة التي تسهم في ترشيد الموارد المائية وتعظيم معدلات الإنتاج.

كما شملت الجولة زيارة لمجمع صوامع الحبوب بمدينة مستقبل مصر الصناعية والمنشأة بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، والتي تُدار من خلال منظومة تشغيل وتحكم متكاملة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يضمن الحفاظ على جودة المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد والهدر ودعم الاستدامة البيئية، وأعقبها زيارة مجمع الثلاجات المتخصص في حفظ وتداول المنتجات الزراعية وفق أعلى المعايير الفنية.

