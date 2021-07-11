بعد غروب شمس اليوم.. هلال الحج يزين سماء مصر والوطن العربي

كتب- يوسف عفيفي:

يزين هلال قمر الحج سماء مصر والوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم (الأحد) 1 من ذي الحجة 1442 الموافق 11 يوليو 2021 بعد حوالي 45 دقيقة أو (أقل) حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة ويزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية والأفق خاليا من العوائق.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة إن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء، مقارنة بالليلة الماضية ويبعد بضع درجات عن الزهرة والمريخ، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأضافت الجمعية الفلكية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن القمر وصل لمنزلة الاقتران صبيحة يوم السبت 30 ذي القعدة 1442 الموافق 10 يوليو 2021 عند الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت السعودية (01:46 صباحاً بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وتابعت: يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس وسيظهر الجانب المضيء من القمر مثل سهم في السماء مشيرا لأسفل إلى النجم قلب الأسد وكوكب الزهرة.

ويرجع السبب في رؤيتنا القمر يتجه نحو الغرب كل يوم هو دوران الأرض حول محورها، لكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض.​