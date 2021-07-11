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صور.. مطار برج العرب يستقبل الفرق المشاركة في بطولة الخماسي الحديث للناشئين

10:30 ص الأحد 11 يوليه 2021
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كتب- محمد عبيد:​

استقبل مطار برج العرب الدولي 165 لاعبا من 27 دولة منها (كوريا الجنوبية، البرازيل ،أمريكا ،إيطاليا، ليتوانيا، بيلا روسيا، المجر)، ضمن الفرق المشاركة في بطولة الخماسي الحديث للناشئين، والتي تقام بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 10 لـ 18 يوليو الجاري.

ومن جانبه وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بتخصيص غرفة عمليات داخل صالة الوصول بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمطار وذلك لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة، وإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر، وتوفير كافة سبل الراحة لهم منذ هبوط الطائرة وحتى خروجهم من المطار، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الوافدين والعاملين بالمطار.

وأضاف الوزير أن استضافة مصر لهذه الأحداث الرياضية الهامة، يعكس مدى ثقة العالم في قدرات الدولة المصرية على تنظيم البطولات والأحداث الكبرى.

مطار برج العرب بطولة الخماسي الحديث للناشئين محمد منار منظمة الصحة العالمية

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