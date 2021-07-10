ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 6 أيام

كتب- أحمد مسعد:​

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، ودرجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 10 يوليو إلى الخميس 15 يوليو 2021.

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائل للحرارة، رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء.

وأشار الخبراء إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2ـ4 درجات، علمًا بأن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة.

وأضاف خبراء الطقس أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتصلالرطوبة ليلًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري لـ82%، وتصل على السواحل الشمالية لـ90%.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

السبت 10 يوليو

القاهرة الكبرى، والوجه البحري 36ـ38، السواحل الشمالية 30ـ33، جنوب سيناء 38ـ41، شمال الصعيد 37ـ38، جنوب الصعيد 41ـ42 درجة مئوية.

الأحد 11 يوليو

القاهرة الكبرى، والوجه البحري 36ـ38، السواحل الشمالية 31ـ34، جنوب سيناء 38ـ41، شمال الصعيد 37ـ38، جنوب الصعيد 41ـ42 درجة مئوية.

الاثنين 12 يوليو

القاهرة الكبرى، والوجه البحري 36ـ38، السواحل الشمالية 30ـ33، جنوب سيناء 38ـ41، شمال الصعيد 37ـ38، جنوب الصعيد 41ـ42 درجة مئوية.

الثلاثاء 13 يوليو

القاهرة الكبرى، والوجه البحري 36ـ38، السواحل الشمالية 30ـ33، جنوب سيناء 39ـ42، شمال الصعيد 37ـ38، جنوب الصعيد 42ـ43 درجة مئوية.

الأربعاء14 يوليو

القاهرة الكبرى، والوجه البحري 36ـ38، السواحل الشمالية31-34، جنوب سيناء 39ـ41، شمال الصعيد -38-40جنوب الصعيد 41-42درجة مئوية.

الخميس 15يوليو

القاهرة الكبرى، والوجه البحري 36ـ38، السواحل الشمالية 30ـ33، جنوب سيناء 39ـ41، شمال الصعيد 38-40، جنوب الصعيد 40-41 درجة مئوية.

​