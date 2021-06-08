في ذكراها.. 12 معلومة عن تماضر توفيق أول إذاعية تتولى رئاسة التليفزيون المصري

كتب- مصراوي:

تحل اليوم الذكرى الـ20 لوفاة الإعلامية والإذاعية الكبيرة تماضر توفيق، أول سيدة تتولى منصب رئيس التليفزيون المصري، والتي توفيت في 8 يونيو عام 2001.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن تماضر توفيق:

1- ولدت في 9 فبراير 1920.

2- حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة (فاروق) القاهرة عام 1942.

3- عملت فور تخرجها صحفية بوكالة الأنباء المصرية، ولكنها كانت تهوى المسرح فانضمت إلى فريق مسرح الكلية ومثلت مع الفريق في مسرح دار الأوبرا المصرية القديمة، وانضمت بعد ذلك إلى فريق مسرح الأوبرا.

4- التحقت بالعمل في الإذاعة المصرية عام 1946، لتصبح فى طليعة الأصوات التى تقدم نشرات الأخبار ومن أكثرهن حضورا وشخصية‏ وسرعان ما كونت مع زملائها فى الإذاعة فريقا للتمثيل‏ بسبب حبها للمسرح.

5- سافرت في بعثة لدراسة الفن الإذاعي في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بلندن، وكانت من أوائل الإذاعيات المصريات اللاتي سافرن في بعثات دراسية.

6- بعد عودتها، عُينت رئيسة لقسم التمثيليات، بالإضافة لتقديم البرامج وقراءة نشرات الأخبار خاصة ببرنامجيها "ورقة وقلم"، و"عشرين سؤال"، تم انتقلت للبرامج الأجنبية بالإذاعة، وعملت مساعدًا للمراقب العام بها.

7- كانت أول سيدة تشرف علي القسم الأوروبي بالإذاعة المصرية.

8- في عام 1957 كانت ضمن أول بعثة لأمريكا باسم التليفزيون المصري.

9- كانت لتماضر خبرة في المجال التلفزيوني أيضا، حيث كانت أول مخرجة في تاريخ التلفزيون.

10- تدرجت تماضر في المناصب، حيث عينت مراقبًا عامًا للبرامج الثقافية ثم مسئولة البرامج التعليمية، ثم مديرًا للمراقبة العامة للتخطيط والمتابعة، ثم وكيلة للتليفزيون لشئون البرامج، ثم في عام 1977 تولّت رئاسة التليفزيون حتى 1985.

11- في عام 1962 حققت سبقًا إعلاميًا كبيرًا بإجرائها أول لقاء لإعلامية عربية مع رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين في برنامجها التليفزيوني "وجهًا لوجه"، أثناء زيارته لمصر.

12- توفيت في 8 يونيو 2001، عن عمر يناهز 81 عامًا، ورثاها الصحفي أحمد بهجت في عاموده اليومي صندوق الدنيا فقال لم تكن السيدة تماضر توفيق مجرد رئيسة للتليفزيون يعنيها شأن الإدارة وترتب أموره داخل إطارها، إنما كانت نجما من نجوم الإذاعة وكانت روحا بثته في التلفزيون في بداية حياته ونشأته، كانت تعرف ما الذي يعنيه التلفزيون، وأي قدرة تتمثل في شاشته الصغيرة.