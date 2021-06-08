أسامة ربيع يكشف عن "أرقام قياسية" بقناة السويس

القاهرة - أ ش أ:

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة سجلت أرقاما قياسية جديدة في عبور السفن بفضل إمكاناتها التنافسية.

وأضاف ربيع - خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" مع برنامج مال وأعمال تقديم الإعلامية دينا سامي - أن إجمالي عدد السفن التي مرت قبل إنشاء قناة السويس الجديدة بلغ 86 ألف سفينة، وبعد افتتاح القناة الجديدة مرت 90 ألف سفينة بنسبة زيادة 4.7%.

وأضاف ربيع أن عائد القناة بالدولار قبل افتتاح القناة الجديدة كان 26 مليار دولار وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة وصل إلى 27 مليارا و400 مليون دولار بزيادة 5%.

وأوضح أن السفن كان تمر من قناة السويس في 22 ساعة والآن تستغرق 11 ساعة فقط في المرور، مؤكدا أنه الآن يمكن تحويل مسار السفن من قناة لقناة طبقا لما يقتضيه الموقف.

ولفت إلى أنه عندما جنحت السفينة (إيفر جيفين) في القناة الجديدة تم القيام بتحويل المسار إلى القناة القديمة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن قناة السويس الجديدة هي التي وفرت هذه الحرية في التعامل.