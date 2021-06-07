وزيرة البيئة تكشف أمام البرلمان حقيقة زيادة رسوم النظافة

(مصراوي):

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة لم تقرر أي زيادة جديدة على رسوم النظافة منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، مساء اليوم الاثنين، لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

وقالت الوزيرة: "ردًا على ما يثار، أوكد أن الحكومة لم تزود ولا مليم واحد على رسوم النظافة على أي مواطن منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات".

وطالبت النائبة مها شعبان، بإزالة مقلب قمامة في مركز قللين بمحافظة كفرالشيخ، يخرج منه دخان شديد يتسبب في وقوع العديد من الحوادث على الطرق، كما طالبت بتنفيذ إنشاء مصنع للقمامة بكفر الشيخ كما تعهدت الوزيرة من قبل.

وأكد النائب عبدالسلام الخضراوي، نائب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أهمية وجود مصنع للقمامة وإدارة المخلفات يعمل بالأساليب التكنولوجيا الحديثة، وأن تكون هناك مرونة للقضاء علي مشكلة القمامة والمخلفات التي تؤرق المواطنين، لافتًا إلى ضرورة تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

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