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أول سفينة سياحية تبحر من فينيسيا منذ بدء الجائحة

08:21 م السبت 05 يونيو 2021
أول سفينة سياحية تبحر من فينيسيا منذ بدء الجائحة

سفينة سياحية - ارشيفية

روما - (د ب أ)

غادرت أول سفينة سياحية ترسو في فينيسيا منذ بداية الجائحة قبل أكثر من عام ونصف العام المدينة الساحلية الإيطالية اليوم السبت وسط احتجاجات صاخبة.

وتوجه المتظاهرون في قوارب صغيرة قرب السفينة السياحية، ورفعوا الأعلام والملصقات، وهتفوا بشعارات مثل "أخرجوا السفن الكبيرة من البحيرة".

وكانت حركة "لا للسفن الكبيرة" قد دعت إلى مظاهرة في بداية الأسبوع احتجاجا على المسار الذي سلكته الرحلة عبر البحيرة.

ولا يريد المحتجون مرور سفن كبيرة بعد الآن، بعد شهور من خلو فينيسيا من السفن السياحية، أحد مواقع التراث العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحشدت القضية الدعم من نجوم مثل مغني فريق رولينج ستونز، ميك جاجر، والممثلة تيلدا سوينتون، التي دعت الحكومة الإيطالية إلى وقف الرحلات البحرية في البحيرة في رسالة مفتوحة.

وكان ملايين السياح يزورون فينيسيا كل عام قبل الجائحة، فيما كانت الرحلات البحرية مثيرة للجدل بشكل خاص بين السكان المحليين.

سفينة سياحية فينيسيا فيروس كورونا روما إيطاليا

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