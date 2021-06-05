وزير الأوقاف يقرر مكافأة استثنائية لمديرية الشرقية

القاهرة- (أ ش أ):

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صرف مكافأة استثنائية 3 آلاف جنيه لمدير مديرية الأوقاف بالشرقية، وألفي جنيه لأفضل معاون له في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، إضافة إلى المكافأة المقررة للقائمين على هذا المشروع بالمديرية.

وقالت وزارة الأوقاف- في بيان، اليوم- إن محافظة الشرقية حققت في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف الألف صك الأولى لتأتي في المركز الثالث على مستوى المحافظات.​