كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل موسم حصاد القمح الجاري، مبينا أن هناك طفرة في المساحات المنزرعة هذا العام بزيادة تجاوزت 500 ألف فدان عن الموسم السابق، مما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من هذا المحصول الاستراتيجي.

وقال جاد، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة "أون"، أن وتيرة التوريد تسير بشكل متسارع، حيث بلغت الكميات المستلمة حتى الآن نحو 1.3 مليون طن، وهو ما يعادل 26% من المستهدف الكلي البالغ 5 ملايين طن، مؤكداً أن معدلات التوريد اليومية تشهد تصاعداً مستمراً مع تقدم الموسم.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الدولة فتحت أبواب الصوامع أمام المزارعين دون أي تعقيدات، مشدداً على أن "أي فلاح يمتلك أردباً واحداً يمكنه توريده فوراً"، مع التزام الحكومة الكامل بشراء كافة الكميات المنتجة باعتبار القمح ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

وأوضح أن عملية التوريد التي بدأت من منتصف أبريل وتستمر حتى منتصف أغسطس، تتميز بآلية دفع سريعة بفضل توفير الاعتمادات المالية المسبقة، حيث يحصل المزارع على مستحقاته خلال 48 ساعة فقط كحد أقصى، تشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج.

وأشار جاد إلى تفاؤله بإمكانية كسر الأرقام القياسية وتحقيق ما بين 10 إلى 11 مليون طن هذا العام بفضل المشروعات القومية الكبرى، لافتاً إلى أن مصر غطت بالفعل أكثر من 90% من احتياجات الخبز المدعم محلياً، ومن المتوقع الوصول إلى الاكتفاء الكامل والأمان المستدام لغذاء المصريين خلال عام أو عامين بزيادة مليون طن إضافية فقط.