بتوجيهات من الرئيس.. معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر منفذ رفح لإزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة

(أ ش أ):

عبر منفذ رفح، قبل قليل، معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وبدء إعادة الإعمار، وفي ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

تأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار؛ لإعادة إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبًا كبيرًا على المستوى الإقليمي والدولي.