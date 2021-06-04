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بتوجيهات من الرئيس.. معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر منفذ رفح لإزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة

03:07 م الجمعة 04 يونيو 2021
بتوجيهات من الرئيس.. معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر منفذ رفح لإزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة

معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر منفذ رفح لإزالة الأن

(أ ش أ):

عبر منفذ رفح، قبل قليل، معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وبدء إعادة الإعمار، وفي ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

تأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار؛ لإعادة إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبًا كبيرًا على المستوى الإقليمي والدولي.

هذا المحتوى من

Asha
معبر رفح ازالة الأنقاض معدات هندسية قصف غزة

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