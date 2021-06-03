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بتوجيهات من السيسي.. معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة تمهيدًا لإعادة الإعمار

10:47 م الخميس 03 يونيو 2021
بتوجيهات من السيسي.. معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة تمهيدًا لإعادة الإعمار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإدخال معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري غدًا الجمعة.

يأتي ذلك في إطار المساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.

الرئيس عبدالفتاح السيسي أطقم هندسية مصرية قطاع غزة فلسطين القدس

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