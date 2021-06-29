"صحة النواب" تفتح ملف مرضى الجزام.. وبرلماني: يتعرضون للتعذيب

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن سوء حالة مستشفى الجزام بالخانكة بمحافظة القليوبية.

وقال النائب ثروت سويلم، إن مستشفي الجزام به 530 مريض منعزلين تمامًا عن الحياة، ويتم التعامل معهم بطريقة غير آدمية، مطالبًا وزارة الصحة بتشكيل لجنة لتفقد المستشفى والوقوف على حقيقة ماتم نشره، في وسائل الإعلام عن الإهمال الشديد وتعرض المرضى للتعذيب.

كما طالب "سويلم"، لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق وإعداد تقرير كامل عن ما يحدث داخل مستشفى الجزام، لمواجهة الإهمال الذي يتعرض له المرضي، وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة الصحة بمتابعة سريعة لحالة المرضى والاهتمام بهم.

وطرح النائب ثروت سويلم، خلال الاجتماع مشاكل المنظومة الصحية بالشرقية، خاصة فيما يتعلق بمشكلة الوحدات الصحية والقصور في الأداء وعدم وجود أي خدمات صحية بالوحدات الصحية مستشهدا بعدد من الوحدات الصحية المهملة في مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية مثل: "الحلمية - بحطيط - كفر العزازي- الأصلية - العباسة - ميت ردين- تل مفتاح ".

وأوضح "سويلم"، أن مستشفي أبوحماد العام، تحول إلى صرح طبي وتم تخصيص 320 مليون جنيه لتطويره، مطالبًا بجدول زمني لإنهاء المشروع منتقدًا سوء الأوضاع بمستشفى الأحرار والذي يعد أكبر المستشفيات الحكومية بمحافظة الشرقية مطالبًا بزيادة الدعم المادي لتطوير المستشفى.