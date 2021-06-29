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الحكومة: إسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي المونوريل إلى "القابضة لكهرباء مصر"

03:57 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
الحكومة: إسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي المونوريل إلى "القابضة لكهرباء مصر"

الكهرباء

كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية للأنفاق بإسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خطي المونوريل (العاصمة الإدارية- 6 أكتوبر)، إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتغذية الخطين، وذلك من خلال إنشاء عدد (4) محطات جهد عالي 66/22 ك.ف، ومد كابلات جهد عالي 66 ك.ف بإجمالي طول تقريبي 89 كم، ومد كابلات جهد متوسط 22 ك.ف بطول تقريبي 100 كم.

القابضة لكهرباء مصر مجلس الوزراء وزارة النقل مشروع المونوريل العاصمة الإدارية أكتوبر

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