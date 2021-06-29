الحكومة: إسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي المونوريل إلى "القابضة لكهرباء مصر"
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية للأنفاق بإسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خطي المونوريل (العاصمة الإدارية- 6 أكتوبر)، إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتغذية الخطين، وذلك من خلال إنشاء عدد (4) محطات جهد عالي 66/22 ك.ف، ومد كابلات جهد عالي 66 ك.ف بإجمالي طول تقريبي 89 كم، ومد كابلات جهد متوسط 22 ك.ف بطول تقريبي 100 كم.
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