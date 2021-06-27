القوى العاملة: صرف 1.7 مليون جنيه منحا لـ3541 عاملا غير منتظم بالدقهلية

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع مليوناً و 769 ألفاً و500 جنيه رعاية إجتماعية لـ3541 عامل مسجل منحة عيد العمال، فضلاً عن تسجيل 30 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بتعيين 722 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2712 شاباً منهم 9 من ذوي القدرات، وتوفير 57 فرصة عمل.

وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 893 منشأة وتم القيام بـ 34 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 124 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها، وإحالة 33 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، وما زالت 90 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من 20 دورة تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 212 متدرباً، ودورتين تدريبيتين في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 21 متدرباً ومتدربة، كما استخرجت 996 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 276 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.