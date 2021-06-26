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محافظ القاهرة يقرر منع دخول الـ"توك توك" لمدينة السلام (صور)

11:29 م السبت 26 يونيو 2021
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كتب- أسامة علي:

قاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم السبت، حملة مفاجئة على مساكن المحروسة بمدينة السلام ثان تم خلالها رفع جميع الإشغالات الموجودة بشوارع المدينة وأمام المحلات وإعادة الانضباط لشوارع المدينة.

وأكد محافظ القاهرة على رئيس حي السلام ثان بمنع دخول الـ"توك توك" للمدينة وعمل حملات يومية ودورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى واتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتعد مساكن المحروسة إحدى مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة وساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة، كما ساهمت في تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.​

خالد عبدالعال محافظ القاهرة التوك توك مدينة السلام

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