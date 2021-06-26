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الخميس 1 يوليو إجازة رسمية.. ما موقف الامتحانات والقطاع الخاص؟

07:02 م السبت 26 يونيو 2021
الخميس 1 يوليو إجازة رسمية.. ما موقف الامتحانات والقطاع الخاص؟

الدكتور مصطفى مدبولي

(مصراوي):

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار يوم الخميس الموافق الأول من يوليو المقبل، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وبحسب القرار تكون الإجازة مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، بدلًا من يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري.

قرار رئيس الوزراء

في تصريحات سابقة للمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال إن الحكومة قررت اعتماد الخميس كإجازة رسمية، ليكون بديلًا عن أي إجازة تقع في منتصف الأسبوع، مضيفًا أن ذلك يتيح قضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

كما أشار في تصريحات تعود إلى يونيو 2020، إلى أنه سيتم اعتبار يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء 3 مناسبات هي أعياد الفطر والأضحى، والميلاد الجيد.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ذكرى ثورة 30 يونيو المصالح الحكومية القطاع الخاص

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مجلس الوزراء: الخميس 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو

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