غدا.. مصر للطيران تسير 71 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران غدا الاحد، رحلاتها إلى 71 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٠ رحلة دولية الي كل من (بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، روما، أبوجا، باريس، إسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، أبوظبي، برلين، بروكسل، برشلونة، عمّان، الشارقة، عنتيبي، أديس ابابا، موسكو، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت)، و١٥ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج)، و٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6 الاف راكبا .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​