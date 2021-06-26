وزير الزراعة: 28 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بإجمالي أكثر من 300 ألف رأس

كتب- مينا غالي:

كشف السيد القصير وزير الزراعة، أن المشروع القومي للبتلو موجه لصغار المربين ويحقق رفع مستوى لمعيشة الناس.

وأكد خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إجمالي المستفيدين من المشروع 28 ألف مستفيد بإجمالي عدد رؤوس تجاوزت 300 ألف رأس.

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر بها 9.4 مليون فدان منها 6.1 أرض قديمة، ولدينا 3.3 أرض جديدة، وأن المساحة المحصولية بالنسبة للمساحة الزراعية إيجابية، إذ لدينا القدرة على الزراعة أكثر من مرة في نفس الأرض بسبب تنوع المناخ، فبالتالي المساحة المحصولية الفعلية لنا تبلغ 17 مليون فدان يتم زراعتهم على أرض الواقع.