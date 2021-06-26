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ما زالت في العناية.. أنور السادات يكشف تفاصيل الحالة الصحية لجيهان السادات

11:27 ص السبت 26 يونيو 2021
ما زالت في العناية.. أنور السادات يكشف تفاصيل الحالة الصحية لجيهان السادات

السيدة جيهان السادات

كتب- مصراوي:

كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، مشيرًا إلى أنها مصابة بالسرطان؛ وتسبب في وعكة صحية لها منذ أيام.

وأوضح السادات، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أنه لا جديد في حالتها الصحية، وما زالت في العناية المركزة بالمركز الطبي بالإسماعيلية.

وأشار إلى أن الزيارة ممنوعة عنها، ما عدا أبناءها الذين يسمح لهم بالاطمئنان عليها.

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