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غدا.. "مصر للطيران" تسير 78 رحلة دولية وداخلية

03:09 م الجمعة 25 يونيو 2021
غدا.. "مصر للطيران" تسير 78 رحلة دولية وداخلية

شركة مصر للطيران

أ ش أ

تسير شركة "مصر للطيران"، غدًا، 78 رحلة جوية؛ لنقل 6868 راكبًا إلى العديد من مدن وعواصم العالم؛ وذلك في أعلى معدل تشغيل يومي للشركة منذ عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في الأول من يوليو 2020 بعد تأثرها عدة شهور بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت الشركة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أنه سيتم تسيير 60 رحلة دولية إلى كل من: (تورونتو، دبي، بغداد، الدار البيضاء، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، ميلانو، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، اسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، عمان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج).

وأضافت أنه سيتم تسيير 18 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، طابا، مرسى علم)، فضلا عن 6 رحلات شحن جوي.

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مصر للطيران فيروس كورونا حركة الطيران

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