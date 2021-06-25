تنشيط السياحة: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حوار سينمائي بين مبدعي قارات العالم

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قال أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعد بمثابة حوار سينمائي بين المبدعين بمختلف قارات العالم، من خلال تسليط الضوء على أهم قضايا المرأة من خلال الأفلام المشاركة، وخاصة أن المرأة تبوأت مكانة متميزة في شتى مناحي الحياة في مصر منذ القدم، إذ يعد كونها شريكة للرجل وأيضا أحد الأسباب القوية في نمو الحضارة المصرية.

وأكد في بيان له، الجمعة، أهمية هذا المهرجان ودوره الفعال في مد جسور التواصل وتبادل الثقافات والخبرات بين مختلف شعوب العالم، واختيار محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، نظراً لما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية وبيئية متميزة وجاذبة، مما يضفي زخما فنيا وثقافيا ويجعلها نقطة إشعاع بارزة في الوسط الفني على الساحة المحلية والعالمية.

وقامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالرعاية والمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمشاركة أكثر من 33 دولة حول العالم، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم المهرجانات والفعاليات المصرية والدولية، والتي تعمل على الترويج للمقصد السياحي المصري.