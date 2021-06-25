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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد فرج بن برقوق بالعباسية

11:45 ص الجمعة 25 يونيو 2021
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد فرج بن برقوق بالعباسية

القارئ محمود الخشت

كتب - محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة، بمسجد فرج بن برقوق، بحي العباسية.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول "صور الفساد ومخاطره"، ويتلو قرآن الجمعة، القاريء الشيخ محمود الخشت، قارئ مسجد السيدة نفيسة، وتذاع على الهواء مباشرة.

وتعد مدرسة فرج فرج بن برقوق تحفة معمارية على أرض القاهرة، بناه الناصر فرج بن برقوق عام 801 هـ-1398/1399م، وانتهى منها عام 813هـ-1410/1411م.

والمدرسة عبارة عن بناء ضخم نفذ على أن يخدم أغراضاً متعددة، وتضم مدرسة، وجامع وتربة لآل برقوق، واستغرق بناؤها 12 عاما، وتقي في حي العباسية بين شارع صلاح سالم وطريق النصر.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو “الفساد مخاطره وصوره المعاصرة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

محمود الخشت صلاة الجمعة مسجد فرج بن برقوق وزير الأوقاف مختار جمعة

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