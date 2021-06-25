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​​"مستقبل وطن" يعتزم التقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي

12:00 م الجمعة 25 يونيو 2021
​​"مستقبل وطن" يعتزم التقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي

التحرش الجنسي

(مصراوي):

قال حزب مستقبل وطن، إنه ينوي التقدم من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش

وتابع الحزب عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" أنه في إطار ما يقوم به "مستقبل وطن"، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة؛ تم رصد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش- والتحرش الجنسي تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص.​

حزب مستقبل وطن التحرش قانون العقوبات فيسبوك

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