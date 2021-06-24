نائبة وزير السياحة لـ"مصراوي": الرحلات الروسية على أبواب شرم الشيخ والغردقة قريبًا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الأسابيع القليلة المقبلة، تشهد عودة السياحة الروسية، وهناك تواصل بين الشركات المصرية والروسية استعدادًا لبدء عودتهم من جديد.

وكشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن مصر مقبلة على استئناف السياحة، قائلة: "السياح الروس على أبواب شرم الشيخ والغردقة قريباً بعد غياب قرابة 6 سنوات".

وأوضحت شلبي لمصراوي، أن قرار استئناف الطيران من روسيا للمقاصد السياحية المصرية متروك للجانب الروسي ولم يعلن عنه بشكل رسمي حتى الآن، لكن مصر تستقبل طلبات للسفر إلى مصر وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك بعض الإجراءات تجرى بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن استئناف هذه الرحلات من جديد، على أن يعلن عنها بشكل رسمي لاحقاً.

ورغم كل ذلك فإن الأجواء العامة تؤشر بقرب عودتهم، نتيجة جهود وتعاون متبادل بين مصر وروسيا وهو تعاون مستمر ومتطور في هذا الخصوص.

من جانبه، أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن السياحة الروسية من السياحات المهمة جداً وكانت يوما من الأيام تمثل 30% من تدفق السياحة لمصر، وتعمل رواجاً ضخماً على الشواطئ، وكان لها مرود أهم من حيث استعادة مصر لسمعتها أمنيا على مستوى المطارات.

وأكد عثمان لمصراوي، أن روسيا دولة صانعة قرار سياحي، بمعنى أن هناك دول كثيرة تتبعها وبمجرد ما تعود لمصر ستعود دول أخرى، ونحن ننتظر قرار عودة السائح الروسي.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إلى أن السياحة الثقافية لأول مرة هذا العام سيكون لها نصيب كبير للغاية من السياحة الروسية عندما تعود.

وكان أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، كلف وزارتي النقل والخارجية في بلاده بسرعة وضع جدول رحلات للطيران العارض المباشر من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

وكشف عادل مكي مدير غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، عن حضور التليفزيون الرسمي الروسي والأوكراني لمدينة الغردقة نهاية شهر يونيو الجاري ولمدة 4 أيام بهدف تصوير الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي، بجانب تصوير الفنادق والمنتجعات السياحية ومتابعة كيفية تنفيذ هذه الإجراءات بها.

وأعرب مدير غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، لمصراوي، عن تفاؤله بقدوم الطيران الروسي قريبا، مؤكدا أن الفنادق جاهزة ومستعدة تماما لاستقبال أي سائح يأتي إليها في أي وقت.

واتفق كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل الماضي، على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.