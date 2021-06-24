حدث في 8 ساعات| توجيه جديد بشأن مخالفات البناء وحقيقة حذف مواطنين من التموين

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الرئيس السيسي يشدد على إتمام التعاملات المالية لـ"الأوقاف" وفقًا للقيمة السوقية العادلة، وإعلان رئيس الوزراء باستعداد مصر لتسخير إمكانياتها لتصنيع لقاح كورونا في أفريقيا، وتحذير من منظمة الصحة العالمية قبل عيد الأضحى بسبب جائحة كورونا، وتفاصيل الحالة الصحية لجيهان السادات، والحكومة ترد على شائعة حذف المستحقين من التموين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: