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حدث في 8 ساعات| توجيه جديد بشأن مخالفات البناء وحقيقة حذف مواطنين من التموين

07:58 م الخميس 24 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| توجيه جديد بشأن مخالفات البناء وحقيقة حذف مواطنين من التموين

حدث في 8 ساعات

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الرئيس السيسي يشدد على إتمام التعاملات المالية لـ"الأوقاف" وفقًا للقيمة السوقية العادلة، وإعلان رئيس الوزراء باستعداد مصر لتسخير إمكانياتها لتصنيع لقاح كورونا في أفريقيا، وتحذير من منظمة الصحة العالمية قبل عيد الأضحى بسبب جائحة كورونا، وتفاصيل الحالة الصحية لجيهان السادات، والحكومة ترد على شائعة حذف المستحقين من التموين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مصطفي مدبولي مجلس الوزراء جيهان السادات منظمة الصحة العالمية عيد الأضحى فيروس كورونا

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