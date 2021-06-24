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السيسي يوجّه وزير الأوقاف بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة

06:23 م الخميس 24 يونيو 2021
السيسي يوجّه وزير الأوقاف بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة، ونشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة والنشر.

واستعرض وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة جهود الوزارة في إدارة أموال هيئة الأوقاف، موضحًا أن الهيئة حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها خلال العام المالي 2020/2021، بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه عن العام الماضي، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الهيئة حوالي 3 مليار جنيه للمرة الأولى في تاريخها.

ووجّه الرئيس السيسي بالتوسع في إصدارات الوزارة المتعلقة بالثقافة الدينية للأطفال والنشء، خاصةً التوعية بالإطار الصحيح لمبادئ الدين وتصويب المفاهيم المغلوطة.

كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، بما فيها دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على عدد من الصفحات المتخصصة في هذا الإطار، ووجّه الرئيس بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب عالية المستوى المقدمة لهم وحصولهم على الدرجات العلمية المختلفة من الماجستير والدكتوراه لصقل قدراتهم.

السيسي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأئمة

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