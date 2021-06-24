سندات خضراء ومكافحة تلوث.. وزيرة البيئة تكشف إنجازات الوزارة في عهد السيسي

ولا في الأفلام.. تفاصيل قصة إنسانية لوزيرة الهجرة لرعاية طفلة يتيمة

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه على مدار الفترة الماضية، تم إحراز تحولًا ملحوظًا في ملف البيئة وبداية حقيقية للاستثمار الأخضر في مصر.

وأوضحت فؤاد، أن تلك الإنجازات تشمل ما يلي:

- لأول مرة خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%.

- لأول مرة القضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى 99%، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء سنويا.

- توفيق أوضاع 215 مكمورة لإنتاج الفحم النباتي، بالإضافة إلى 11 مصنعا لإنتاج الفحم المضغوط.

- بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 - 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.

- التخلص الآمن من 7091 طنا من المخلفات الإلكترونية و بطاريات حامض الرصاص.

- تم تصدير 524 طنا من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية ( بورتوفيق، العين السخنة، أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الدخيلة، دمياط) للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد، وجاري تصدير 481 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بميناء الإسكندرية، ليصل إجمالي الكمية التي يتم التخلص منها بنهاية مايو 2021 إلى حوالي 1005 أطنان.

- إصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

- إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات.

- تقنين أوضاع 7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما تم إصدار الموافقات البيئة لـ 5 مصانع أخرى وجاري استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.

- التخلص من حوالي 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاما.

- التخلص الآمن من 1005 أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

- تنفيذ ما يكافيء 1660 وحدة بيوجاز منزلية بعدد 18 محافظة، إعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية وإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.

- توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة، بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه مصري وبطاقة حوالي 5 أطنان يوميًا والتي تغطي تقريبًا نصف احتياجات محافظة الغربية.

- زيادة إيرادات رسوم زيارة للمحميات لتبلغ ما يقارب 30 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة زيادة 255% مقارنة بإيرادات 2015/2016.

- ارتفع عدد زوار المحميات خلال الفترة 2021/2018 ليصل إلى 1.1 مليون زائر بنسبة 524% عن المستهدف والذي يقدر بـ 210 آلاف زائر وذلك لما تم من أعمال تطوير للبنية التحتية بالمحميات الطبيعية وبالإضافة إلى أنشطة الترويج للسياحة البيئية.

- ارتفاع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400% خلال العامين الماضيين.

- الانتهاء من تطوير البنية الأساسية وخدمات الزوار بالمحميات بنسبة 18% من إجمالي المساحة المستهدفة بالتطوير.

- إعلان الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد، مما يعد إنعكاسًا لجهود الحماية التي تقوم بها وزارة البيئة بهما للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

- تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على جائزة اتفاقية الأيوا المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة في تاريخها، وتم إهداء هذه الجائزة إلى رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة دراسات على الطيور المهاجرة.

- حصول موقع وادي الحيتان بمحمية وادي الريان على تقييم أفضل موقع في العالم يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020.

- فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتي تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيور المهاجرة، دمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

- متابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي 11 موقعا تابعة لـ 9 شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتين ووقف الصرف نهائياً على البيئة البحرية، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لـ 7 شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ 52% بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى لشركة النصر للأسمدة بالسويس، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه.

- التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ إجمالي 750 مليون دولار.

- التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار المعايير البيئية / الاستدامة لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.

- تعبئة الموارد المالية بمبلغ حوالي 627 مليون يورو و 227 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

- رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر 2018، وذلك بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة وأكثر من 9 آلاف مشارك، تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب)، لتترأس مصر أعمال المؤتمر على مدار عامين أحرزت خلالها العديد من النتائج التي شهد لها العالم أجمع.

- رئاسة مصر مع ألمانيا المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في بولندا ٢٠١٨، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.

- تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الاجتماعات الدولية.

- إعداد وإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا، و مبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف.

- إطلاق عدد من الحملات الإعلامية لنشر الوعي البيئي وهي:

إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

- إطلاق الحملة الترويجية Eco Egypt الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.

- إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني " E-Tadwer " للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية.

- تم الانتهاء من الإعداد لإطلاق حملة "جميلة يا مصر" للتوعية بقضية المخلفات الصلبة.​