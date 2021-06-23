القصير خلال لقائه رئيس "أمات الدواجن" السعودية: الحكومة تسعى لإزالة العقبات أمام الاستثمار

كتب- أحمد مسعد:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، المهندس حسين سعيد بحري، رئيس مجلس إدارة "الشركة العربية لأمات الدواجن"، إحدى أكبر الاستثمارات السعودية في مصر، والوفد المرافق له، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبعض قيادات الوزارة.



وأشاد القصير بمستوى وحجم مشروعات الشركة في مصر، وخطتها للتوسع، مؤكدًا أن الدولة تدعم بشكل كبير الثروة الداجنة ومستثمريها؛ حيث تسهم في توفير فرص عمل وإنتاج متميز، بالإضافة إلى أنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي.



وأعرب وزير الزراعة عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر؛ نظرًا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدَين الشقيقَين؛ والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.



وأكد القصير أن الحكومة تسعى إلى إزالة العقبات أمام الاستثمار؛ خصوصًا الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن هناك أراضي جديدة مطروحة للاستثمار الداجني، بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركة.



وتابع وزير الزراعة بأن الوزارة نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 30 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور؛ الأمر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن، مؤكدًا أن لدينا مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجني، وأن حجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وحجم إنتاجها نحو 1،4 مليار طائر و13 مليار بيضة، ووزارة الزراعة تساعد في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلية.

وأكد المهندس حسين بحري رئيس مجلس إدارة "الشركة العربية لأمات الدواجن"، رغبة الشركة العربية لأمات الدواجن في التوسع داخل مصر بمشروعات ضخمة معتمدة على أفضل الخبرات وباستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية، وكانت البداية بشركة الأمات التي تأسست منذ أكثر من ٢٠ عامًا.



وأضاف رئيس مجلس إدارة "الشركة العربية لأمات الدواجن" أن الشركة تتبع منهج التميز وتطبق معايير الجودة العالمية، كما تم اعتمادها من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض إنفلونزا الطيور؛ مما يؤهلها لتكون أحد أكبر المصدرين بمصر، لأنها الشركة الوحيدة بمصر التي تطرح كامل إنتاجها بالسوق.



وأشاد بحري بدعم وزير الزراعة للشركة؛ سواء في استثماراتها المستقبلية أو ملف التصدير الخاص بها.

حضر اللقاء د.مجدي البشري المدير العام لـ"أمات مصر"، وبعض قيادات الشركة.