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هل يُصرف معاش للعمالة غير المنتظمة؟ القوى العاملة توضح​

02:03 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
هل يُصرف معاش للعمالة غير المنتظمة؟ القوى العاملة توضح​

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت وزارة القوى العاملة، من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة.

ونفت الوزارة قيامها بالاتصال التليفوني بالمواطنين لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف 500 جنيه كمعاش لتلك الفئة، أو لاستقصاء بيانات المواطنين.

وتهيب الوزارة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك المكالمات الوهمية، وعدم إعطاء أي بيانات لأي مصدر غير معلوم ومصرح له بجمعها، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

وأكدت الوزارة، أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي اضغط هنا.

وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة محمد سعفان المواقع الإلكترونية المزيفة

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