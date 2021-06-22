للحاصلات على الإعدادية الأزهرية.. الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

كتب - محمود مصطفى:

بدأت جامعة الأزهر، تلقي أوراق الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية، للقبول بالمعهد الفني للتمريض، للعام الدراسي 2021\2022.

وتبلغ مدة الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بالأزهر عامين، ويختلف نظام الدراسة به عن كلية التمريض، التي تقبل الحاصلات على الثانوية الأزهرية، ومدة الدراسة بها أربعة أعوام.

نسبة النجاح في الإعدادية الأزهرية

واعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.14٪، للعام الدراسي 2020\2021.

وبلغ ‏عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية 110489 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏126959، وتخلف عن ‏الامتحانات 1602.

وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏84.68%، وعددهم 57554 طالبًا‎.‎

الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للمعهد الفني للتمريض بالأزهر:

وينشر مصراوي الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد وهي كالتالي:

1 ـ أن تكون المتقدمة مصرية ومسلمة حاصلة على الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة دور أول " خلال العام الدراسي "2020 ـ 2021".

2 ـ ألا يقل السن في بداية أكتوبر " أول العام الدراسي" عن 14 سنة وألا يزيد 16.

3 ـ أن يكون الحد الأدنى "258" للإعدادية العامة، والحد الأدنى للقبول "470" درجة للإعدادية من محافظة القاهرة " على أن تكون الأولوية للمجموع الأعلى.

4 ـ اجتياز اختبار اللغة العربية والإنجليزية بحد أدنى " 7 من 10".

5 ـ اجتياز الاختبارات والكشوف والتحقق من خلوها من الأمراض المعدية والأمراض المزمنة.

6 ـ لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد الانتهاء من فترة الدراسة، حال زواجها يتم فصلها.

7 ـ في حالة قبول الطالبة يتعهد ولي الأمر والطالبة بأداء فترة التكليف عامان من تاريخ التخرج دون انقطاع أو غياب.

وتتمثل المستندات المطلوبة فيما يلي:

1 ـ صورة من شهادة الإعدادية العامة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه ـ صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

2 ـ صورة من شهادة الابتدائية معتمدة بختم الإدارة التعليمية.

3 ـ بيان نجاح أصلي معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

4 ـ صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

5 ـ صورة من شهادة حسن السير والسلوك.

6 ـ 12 صورة حديثة عليها اسم الطالبة بالحجاب.

7 ـ نتيجة تحليل سكر دم " صائم وفاطر" وتحليل دلائل فيروسات " بي ـ سي" وصورة دم كاملة.

8 ـ صورة بطاقة ولي الأمر " الأب ـ الأم" من محافظة القاهرة ومضى على صدورها خمس سنوات.

المعهد الفني للتمريض بالأزهر 2021

الإعدادية الأزهرية 2021

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بالأزهر 2021

شروط التقدم للمعهد الفني للتمريض بالأزهر 2021