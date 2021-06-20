وزير الأوقاف: ننفق 1.2 مليار جنيه سنويًا منها 700 مليون لتحسين دخل الأئمة

(مصراوي):

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تنفق 1.2 مليار جنيه سنويًا منها 700 مليون لتحسين دخل الأئمة، مضيفًا أنه رغم جائحة كورونا إلا أن هيئة الأوقاف تحققت نمو بنسبة لا تقل عن 16%.

وأضاف جمعة خلال ندوة حزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، أن الهيئة أنفقت 175 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية، و50 مليون جنيه لدعم ذوي الإعاقة، و100 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجًا.

وأكد الوزير أن الوزارة تعاملت بحسم خلال فترة كورونا وتصدت لغير المتخصصين، والتزمت بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن فتح وإغلاق المساجد من أجل تحقيق الانضباط، كما يتم عقد دورات تدريبية طوال الوقت للائمة، حيث تحملت الوزارة حصول ألف إمام على رسالة الماجستير والدكتوراة، والتركيز طوال الوقت على قضايا التجديد.

واستطرد جمعة: "الوزارة تعطي قضايا مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامًا خاص، حيث يوجد 21 صفحة على مختلف منصات السوشيال ميديا، كما أن الوزارة نفذت سلسلة من الفيديوهات الموجهة للأطفال لتحصينهم من الفكر المشدد الذب كانت تريد الجماعة الإرهابية نشره بين الأجيال الجديدة.

وقال جمعة: "نحارب المتطرفين طوال الوقت، ونحن أحرص الناس على نشر صحيح الدين الوسطي السمح، حيث تم بيع أكثر من 625 ألف نسخة من كتب مواجهة التطرف، ونترجم هذه الكتب لمختلف لغات العالم وهناك تواصل دائم ومستمر بين الوزارة ومختلف السفارات المصرية في مختلف دول العالم".