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اليوم.. فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للأطباء

11:36 ص الأحد 20 يونيو 2021
اليوم.. فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للأطباء

النقابة العامة للأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ابتداءً من اليوم الأحد، ولمدة 11 يوما على أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 30 يونيو 2021.

وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، رئيس اللجنة العامة للانتخابات، إن اللجنة الانتخابية تستمر في تلقي طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية.

وأشارت إلى فتح باب الطعون من الخميس 10 يوليو وحتي الأربعاء 14 يوليو القادم، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم السبت 17 يوليور2021، على أن يتم فتح باب التنازلات من الاثنين 26 يوليو وحتي الجمعة 30 يوليو، وسيتم اعلان القائمة النهائية يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021.

وأكدت أن الانتخابات ستجري يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بمقار النقابات الفرعية.

النقابة العامة للأطباء انتخابات التجديد النصفي الأطباء انتخابات مجالس النقابة العامة

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