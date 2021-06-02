القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة

كتب- محمد سامي:

وقعت كلية الطب بالقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة في مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة وعميد كلية الطب بجامعة الجلالة.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي وتبادل الأنشطة الطلابية بين الطرفين (العلمية - الثقافية - الطبية - الرياضية) وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز أواصر التعاون العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة.

يأتي ذلك انطلاقاً من دور القوات المسلحة في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين المؤسسات الطبية والجامعات المصرية المختلفة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بالمستوى الطبي لتطوير المنظومة الصحية في مصر.