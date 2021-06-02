Masrawy logo white

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة

08:31 م الأربعاء 02 يونيو 2021
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة

جامعة الجلالة

كتب- محمد سامي:

وقعت كلية الطب بالقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة في مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة وعميد كلية الطب بجامعة الجلالة.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي وتبادل الأنشطة الطلابية بين الطرفين (العلمية - الثقافية - الطبية - الرياضية) وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز أواصر التعاون العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة.

يأتي ذلك انطلاقاً من دور القوات المسلحة في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين المؤسسات الطبية والجامعات المصرية المختلفة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بالمستوى الطبي لتطوير المنظومة الصحية في مصر.

جامعة الجلالة القوات المسلحة وزير التعليم العالي البحث العلمي

الخبر التالى:

"القومي للاتصالات" لـ"النواب": إعداد تطبيق إلكتروني لتسهيل تواصل ذوي الإعاقة مع الشركات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
956

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

263606

إجمالي الإصابات

15136

إجمالي الوفيات

192823

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا