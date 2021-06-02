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غدا.. مصر للطيران تسير 62 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

01:58 م الأربعاء 02 يونيو 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 62 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، رحلاتها إلى 47 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 4 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٧ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، ندجامينا، لاجوس، أكرا، تونس، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، البحرين، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم، امستردام، الدوحة)، و١١ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر واسوان ومرسى علم)، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران حركة الطيران المطارات المصرية فيروس كورونا

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