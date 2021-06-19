درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد 20 يونيو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غد الأحد، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتمثل الظواهر الجوية في طقس الغد، في نشاط الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.