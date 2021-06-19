Masrawy logo white

درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد 20 يونيو

03:27 م السبت 19 يونيو 2021
درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد 20 يونيو

الأرصاد تعلن طقس الأحد 20 يونيو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غد الأحد، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتمثل الظواهر الجوية في طقس الغد، في نشاط الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

4

الأرصاد الطقس درجات الحرارة فصل الصيف

الخبر التالى:

"السياحة" تكشف عن موعد عودة الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ مجددًا

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية على "مصراوي" بشكل مباشر.. بالاسم ورقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا